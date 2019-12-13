Состоялось заседание Совета межрегионального и приграничного сотрудничества стран СНГ

В Ереване состоялось 8-е заседание Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств-участников СНГ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА, председатель Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств-участников СНГ Ваче Тертерян приветствовал членов совета в Армении и отметил, что проведение заседания уже во второй раз в Армении является хорошим стимулом для создания новых отношений и на личном и на рабочем уровне и укрепления старых. Мы этому сотрудничеству придаем важное значение, поскольку это хорошая возможность для развертывания активного межрегионального сотрудничества между странами-членами совета и расширения географии сотрудничества”, - отметил Ваче Тертерян. Заместитель министра ТУИА предложил использовать эту платформу для обсуждения и реализации новых идей сотрудничества.

Представитель Исполкома СНГ Ольга Проскурякова в свою очередь положительно оценила работу совета, подчеркнув, что совет в ходе своей деятельности разработал множество важных документов, направленных на развитие сотрудничества.

На заседании совета были представлены сведения о работах по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года. В ходе засвдания были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности торгово-промышленных палат в контексте укрепления межрегиональных связей и ряд других вопросов. На заседании совета была принята к сведению представленная информация.

По итогам заседания страны-члены подписали протокол, было одобрено решение о проведении 9 - го заседания совета в Республике Узбекистан.