В Тбилиси будет установлен памятник Ованесу Туманяну

Посольство Армении в Грузии ведет работы по установлению памятника Ованесу Туманяну в Ереванском парке Тбилиси.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе презентации книг “Десять сказок”, “Туманян – 150” (текст параллельный – армянский и грузинский), “Светлый Туманян” (на грузинском языке), посвященных 150-летию со дня рождения Ованеса Туманяна, сказал чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян.

“Мы хотим в этом году в Тбилиси обязательно установить памятник Туманяну. У нас есть предварительное согласие мэрии, но в связи с этим есть и определенные проблемы. Ереванский сквер, где будет установлен памятник, является собственностью нескольких человек, и сейчас мы пытаемся вести переговоры с собственниками и обязательно установить памятник Туманяну именно там. Думаю, будет неправильно, чтобы в Тбилиси не было памятника Туманяну”, - заключил Садоян.

Ованес Туманян похоронен в Тбилисском пантеоне армянских писателей и общественных деятелей “Ходживанк”. Его имя неразрывно связано с Грузией и с грузинами. В Грузии Ованес Туманян - один из самых популярных и любимых поэтов. Его лучшие произведения переведены на грузинский язык. Их изучают в школах Грузии.