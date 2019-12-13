Дамасская роза включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила Дамасскую розу в список нематериального наследия, сообщили организация и пресс-служба президента Сирии.

"Методы обработки дамасской розы в деревне Марах и сопутствующие ремесла включены в список нематериального наследия", - говорится в пресс-релизе организации. Деревня расположена в 65 километрах к северу от Дамаска в горной местности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Роза и ее производные используются в различных целях: для изготовления косметики, эфирных масел, лекарств, а также варенья и джема. Особой популярностью на рынках Дамаска пользуется чай с добавлением цветков розы, который, как утверждают продавцы, оказывает благоприятное воздействие на респираторную систему.

По данным ЮНЕСКО, в одной только деревне Марах за сезон собирается порядка 60-70 тонн цветков. Продукция экспортируется в различные страны мира.

Сезон цветения начинается в мае, ежегодно проводится фестиваль дамасской розы.

Занятые в переработке цветков розы производители продвигают свою продукцию под лозунгом "Дамасская роза: ценнее золота и долговечнее нефти".