Бывший исполнитель роли агента 007 Пирс Броснан сыграет отца принца, короля, в мюзикле "Золушка" студии Sony Pictures, сообщает THR.

В картине также снимутся: Билли Портер (крестная Золушки), Идина Мензел (мачеха), Камилла Кабельо (Золушка) и Николас Галицын (принц Роберт).

Режиссером и сценаристом проекта выступит Кэй Кэннон,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Фильм переосмыслит традиционную историю, Золушка в нем будет амбициозной молодой женщиной, которая позволяет себе мечтать о том, чего пока не может себя позволить.

Ранее Броснан уже играл в мюзиклах, так он снимался в двух фильмах Mamma Mia!, за первый он получил премию "Золотая малина", за худшую мужскую роль второго плана.