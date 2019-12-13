Мгер Григорян принял руководителя Армянской миссии МВФ

Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя Армянской миссии Международного валютного фонда Натана Портера. Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна, на встрече присутствовала также представитель МВФ в Армении Юлия Устюгова.

Вице-премьер приветствовал первый визит главы миссии МВФ в Армению и выразил надежду, что он уедет из нашей страны с хорошими впечатлениями и позитивным настроем. Мгер Григорян высоко оценил сотрудничество Армении с МВФ и отметил, что утвержденная в мае этого года совместная программа мероприятий в Армении полностью соответствуют логике реформ, предложенных правительством. Мероприятия, связанные с налоговым администрированием и налогово-бюджетной системой, по словам вице-премьера, не только несут в себе финансовую составляющую, но и включают более глобальные стратегии.

Руководитель Армянской миссии МВФ Натан Портер выразил благодарность за теплый прием и встречи, проведенные в ходе визита миссии в конструктивной атмосфере с различными правительственными ведомствами. Натан Портер, подчеркнув, что энергичность и готовность правительства к проведению реформ очевидны, отметил, что Международный валютный фонд и он лично готовы содействовать этому важному процессу. По словам руководителя Армянской миссии МВФ, реализация совместных программ создаст, конечно, вызовы для Армении, но параллельно с этим приведет и к значительным реформам в самых разных сферах.

Собеседники обсудили процесс разработки отраслевых стратегий и ключевые направления уже принятых стратегий. Натан Портер положительно оценил стратегию Комитета государственных доходов, отметив важность отдельных мероприятий и в процессе осуществления реформ и в других сферах. Стороны коснулись и реформ в сфере налогообложения недвижимого имущества, управления общественными инвестициями, принятия Закона “О государственно-частном партнерстве и дальнейшей его полноценной реализации”, а также необходимости развития рынка капитала в Армении.