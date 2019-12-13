Армен Саркисян направил поздравительное послание Борису Джонсону

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону в связи с победой консервативной партии на парламентских выборах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Армения придает большое значение продолжительному расширению и укреплению армяно-британского сотрудничества. Нам удалось установить эффективное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней платформах. Уверен, что благодаря совместным усилиям дружественные отношения между нашими странами будут развиваться и далее в интересах народов Республики Армения и Соединенного Королевства”, - говорится в послании президента.