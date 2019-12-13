Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

На горящем складе в Москве происходят взрывы

На горящем складе в Москве происходят взрывы

Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве увеличилась и составила 7 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 200 кв. м. Периодически взрываются газовые баллоны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пожар на складе тканей на Варшавском шоссе возник в пятницу около 12:00 мск на площади 200 кв. м. Внутри горящего склада взрываются газовые баллоны, произошло несколько обрушений. Огонь интенсивно распространяется. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный.

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации