Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Бердымухамедову

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю отмечаемого в Туркменистане Дня нейтралитета.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что этот знаменательный день отражает стремление народа Туркменистана к созданию гармоничных отношений со всеми государствами.

Он пожелал Гурбангулы Бердымухамедову успехов и крепкого здоровья, а дружественному народу Туркменистана - мира и процветания.