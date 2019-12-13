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Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Бердымухамедову

Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Бердымухамедову

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю отмечаемого в Туркменистане Дня нейтралитета.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что этот знаменательный день отражает стремление народа Туркменистана к созданию гармоничных отношений со всеми государствами.

Он пожелал Гурбангулы Бердымухамедову успехов и крепкого здоровья, а дружественному народу Туркменистана - мира и процветания.




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БелТА

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