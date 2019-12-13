Обсуждена заявка бюджетного финансирования министерства обороны на 2020 год

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось обсуждение заявки бюджетного финансирования министерства обороны на 2020 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян сначала коснулся принятой Сенатом США резолюции о признании Геноцида армян. “Сенат США единогласно признал Геноцид армян, принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида. И я хочу от имени армянского народа выразить слова благодарности всем членам Сената США, а также поблагодарить членов Палаты представителей. Вы знаете, что в конце октября Палата представителей также приняла резолюцию о признании Геноцида армян. И я хотел бы сказать слова признательности армянам Соединенных Штатов, всем организациям, лицам, которые внесли свой вклад в принятие этого важного и исторического решения, и поздравить армянский народ с этой исторической победой правды, которая открывает новую страницу в международном признании Геноцида армян, и выводит этот процесс на новый уровень.

Мы многократно заявляли, что международное признание Геноцида армян важно для нас не только с точки зрения признания исторической правды, но и как важный компонент глобального движения по предотвращению геноцидов. Вы знаете, что по предложению Армении Организация Объединенных Наций объявила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Однако очень важно отметить, что мы и делали неоднократно, что признание Геноцида армян также имеет для нас компонент безопасности, и этот процесс важен с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны и нашего народа.

Я хочу подчеркнуть, что не Геноцид 1915 года, а турецкая политика отрицания заставляет нас утверждать, что Турция продолжает представлять угрозу для армянского народа и Республики Армения, т.е., скорее, именно эта политика представляет угрозу для армянского народа и Республики Армения. И вы знаете, что, по сути, очень долгое время, почти 30 лет, Турция держит границу с Арменией закрытой, и эти явления, реалии являются продолжением друг друга.

И я думаю, что решения, принятые Соединенными Штатами и рядом других стран, также отражают неконструктивную и агрессивную политику Турции в регионе. Давайте посмотрим, что происходит в нашем регионе: агрессивная политика Турции в отношении Сирии, агрессивная политика Турции в отношении Ирака, агрессивная политика Турции в отношении Кипра, агрессивная политика Турции в отношении Греции, и Турция держит Армению в блокаде, и это фактически показывает роль, которую она сегодня играет в нашем регионе.

И в этом отношении, думаю, международное сообщество должно также выразить четкую позицию в связи с действиями Турции и призвать Анкару пересмотреть и переоценить свою роль в нашем регионе. Как и все предыдущие правительства Республики Армения, наше правительство также заявляет, что мы готовы установить отношения с Турцией без предварительных условий. И мы также сказали, что признание Геноцида армян не входит в нашу повестку дня в отношениях с Турцией. Признание Геноцида армян является в первую очередь необходимостью для Турции в контексте функций, которые я упомянул, чтобы Турция пересмотрела свою роль в нашем регионе, которая, к сожалению, имеет некоторые исторические связи с событиями начала прошлого века.

И я уже отметил, что 9 декабря является Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Да, на первый взгляд может показаться странным, что жертвы геноцида также нуждаются в защите своего достоинства, но аморальные и циничные заявления президента Турции в этом году о жертвах Геноцида армян стали доказательством того, что такая защита необходима. И когда эта резолюция принималась в ООН, было бы, вероятно, трудно предсказать в то время, что в дальнейшем будут такие события, заявления, которые полностью оправдывают наличие такой формулировки”.

Возвращаясь к повестке сегодняшнего обсуждения, премьер-министр четко констатировал, что безопасность, конечно, является многокомпонентным фактором: здесь есть и экономические, и политические, и психологические, и дипломатические компоненты. “Однако, тем не менее, мы констатируем, что защитником номер один безопасности Армении и Арцаха являются Вооруженные силы, армия, и гарантом номер один безопасности Республики Армения являются Вооруженные силы. И в этой связи считаю важным, что за последние полтора года были проведены огромные преобразования в армии вопреки ряду политических спекуляций.

За это время был приобретен беспрецедентный для последних лет объем вооружения, и я хочу подчеркнуть, что это вооружение нам нужно не для войны, а для мира, потому что, к сожалению, проводимой рядом стран агрессивной политике в регионе Республика Армения должна противопоставить или уравновесить такое их поведение сдерживающей политикой.

И мы проводим именно такую политику в области обороны, развития Вооруженных сил, но приобретение вооружения - это только часть нашей политики в этой области. Считаю очень важным, что были предприняты серьезные шаги по улучшению условий службы военнослужащих Вооруженных сил и повышению их социальных гарантий. И мы продолжим нашу работу в этом направлении.

Конечно, в этом контексте есть много обсуждений, публикаций, критики. Я бы разделил их на две части. Во-первых, любой процесс реформ всегда вызывает определенный дискомфорт и даже противодействие. Это естественно. Однако есть вторая часть, и мы, конечно, должны быть внимательны к критике для того, чтобы те реформы и изменения, которые мы осуществляем, по своему содержанию, качеству исполнения и по результату на 100% соответствовали нашим намерениям, желаниям и конечным целям”, - отметил премьер-министр Пашинян.

Затем в ходе совещания были обсуждены программы и мероприятия Вооруженных сил на 2020 год. В частности, были обсуждены шаги по пополнению вооружения, развитию инфраструктуры, повышению качества образования в армии, а также вопросы деятельности и предстоящих программ Военно-спортивного лицея имени Монте Мелконяна, Национального музея армянской этнографии и освободительной борьбы, Центра гуманитарного разминирования.