Премьер-министр принял нового руководителя Армянской миссии Международного валютного фонда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял нового руководителя Армянской миссии Международного валютного фонда Натана Портера. На встрече присутствовала и руководитель Армянского офиса МВФ Юлия Устюгова. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Поздравив Натана Портера со вступлением в должность, премьер-министр отметил важность партнерства с МВФ и постоянного содействия МВФ экономической повестке правительства Армении. Никол Пашинян коснулся текущей экономической ситуации в Армении и отметил, что в этом году прогнозируется экономический рост более 7%, что создает оптимистические предпосылки для достижения в следующем году еще более высокого показателя и реализации амбициозных программ. В контексте эффективной реализации реформ институциональных, капитальных инвестиций, государственных закупок глава правительства отметил важное значение сотрудничества с международными партнерскими структурами, в том числе и с МВФ.

Новый руководитель Армянской миссии МВФ отметил, что между Арменией и МВФ сформировалось прочное взаимовыгодное сотрудничество, и он готов приложить все усилия для еще его большего укрепления и углубления. Натан Портер приветствовал осуществляемые правительством Армении реформы и подчеркнул, что МВФ продолжит содействовать правительству Армении в деле реализации повестки развития экономики.

Премьер-министр и глава армянской миссии обменялись мнениями вокруг повестки партнерства, совместных программ, а также реформ в образовательной сфере, вопросов развития возможностей и других задач.