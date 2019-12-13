В государственной системе нет предпосылок для кадровых чисток: Владимир Карапетян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз говорил, что более 95% общественных служащих остались прежними, в этом плане не было кадровых чисток, и нет никаких признаков.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, комментируя заявление премьер-министра о том, что вся государственная система сопротивляется революции, и он сломит это сопротивление.

“Глава правительства неоднократно говорил, что более 95% государственных служащих остались прежними, кадровых чисток не было, и не думаю, что есть их признаки. Премьер-министр очень четко выразил свое отношение к происходящим процессам, и, думаю, все мы сделаем свои выводы относительно его отношения”, - отметил Карапетян.