Названы лучшие игры года

В США прошла церемония награждения The Game Awards, на которой были объявлены лучшие игры 2019 года. Запись трансляции мероприятия размещена на канале премии в Youtube.

Жюри назвало игрой года Sekiro: Shadows Die Twice от японской компании FromSoftware. По мнению зрителей, победителем в этой номинации стала Fire Emblem: Three Houses.

В номинации "Главная экшн-игра" победила Devil May Cry 5 от компании Capcom.

Лучшей спортивной игрой стала Crash Team Racing Nitro-Fueled,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Приз за лучшую игру для мобильных устройств получила Call of Duty: Mobile.

The Game Awards – ежегодная церемония награждения достижений в сфере компьютерных игр и киберспорта. В 2018 году игрой года стала God of War.