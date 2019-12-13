На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине

Трое детей погибли, еще четверо пострадали, подорвавшись на мине в провинции Дераа в Сириинедалеко от границы с Иорданией, передает государственный сирийский телеканал Syria TV.

"Трое детей погибли, еще четверо получили ранения, в том числе критические, в результате срабатывания заложенной террористами мины в деревне Насиб провинции Дераа на границе с Иорданией", - сообщает телеканал, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рядом с деревней расположен одноименный пограничный КПП.