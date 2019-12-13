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Apple купила фирму, разработавшую методы улучшения качества фотографий

Apple купила фирму, разработавшую методы улучшения качества фотографий

Американская корпорация Apple приобрела британскую фирму Spectral Edge, ее разработки могут позволить улучшить качество снимков, которые делают с помощью смартфонов. Об этом сообщил в четверг отраслевой интернет-портал The Verge.

Как он отмечает, сотрудники Spectral Edge занимаются совершенствованием методов обработки данных и совмещения изображения, полученного при фотосъемке через стандартные линзы и инфракрасные. Сотрудники портала констатируют, что указанные технологии, в частности, позволяют делать снимки, на которых цвета более насыщенные,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В публикации подчеркивается, что производители в настоящее время уделяют большое внимание совершенствованию камер в смартфонах. Разработки Spectral Edge могут позволить Apple получить некоторое преимущество. Портал констатирует, что пока нет ясности относительно того, как именно Apple воспользуется технологиями британской фирмы. Стоимость сделки не разглашается.

Основанная в 1976 году Apple, помимо смартфонов iPhone, производит ноутбуки MacBook, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает $1,2 трлн.

 

 




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