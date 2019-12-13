Apple купила фирму, разработавшую методы улучшения качества фотографий

Американская корпорация Apple приобрела британскую фирму Spectral Edge, ее разработки могут позволить улучшить качество снимков, которые делают с помощью смартфонов. Об этом сообщил в четверг отраслевой интернет-портал The Verge.

Как он отмечает, сотрудники Spectral Edge занимаются совершенствованием методов обработки данных и совмещения изображения, полученного при фотосъемке через стандартные линзы и инфракрасные. Сотрудники портала констатируют, что указанные технологии, в частности, позволяют делать снимки, на которых цвета более насыщенные,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В публикации подчеркивается, что производители в настоящее время уделяют большое внимание совершенствованию камер в смартфонах. Разработки Spectral Edge могут позволить Apple получить некоторое преимущество. Портал констатирует, что пока нет ясности относительно того, как именно Apple воспользуется технологиями британской фирмы. Стоимость сделки не разглашается.

Основанная в 1976 году Apple, помимо смартфонов iPhone, производит ноутбуки MacBook, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает $1,2 трлн.