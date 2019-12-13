Государство посредством рабочих обсуждений выявит проблемы рынка капитала и даст им решение

Государство в результате обсуждений с финансовыми структурами, экспертами сферы выявит проблемы, препятствующие развитию рынка капитала, и совместно с ними составит дорожную карту решения проблем.

Как передает «Арменпресс», с этой целью 13 декабря в Ереване состоялся первый семинар ”Инвестиции в капитал и рынки капитала. Становление благоприятной законодательной и институциональной среды”.

“Основная цель цикла семинаров - развитие рынков капитала и различных инструментов инвестиций на рынке капитала. В результате этих семинаров мы планируем иметь дорожные карты для решения различных проблем, которые мы передадим соответствующим ведомствам и будем последовательны в их разрешении”, - сказала замминистра экономики Наира Маргарян. Она отметила, что они попытаются ответить на вопросы, почему на бирже представлено так мало организаций, какие есть проблемы и как они могут их разрешить.

На семинаре были представители финансовых структур, государственных органов, стартап-компаний, эксперты сферы. Участники разделились на несколько групп и обсудили конкретные варианты решения конкретных проблем.

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян в своем приветственном слове отметил, что они рассматривали, сколько частных организаций есть на бирже ценных бумаг, которые торгуют акциями и имеют реальную торговлю, и выявили очень плохие показатели. Он подчеркнул, что, как и в других сферах, в этой реформы также необходимы. Министр отметил значение широкого обсуждения вопросов. “При обсуждении вопроса о несостоявшемся рынке ценных бумаг, хотим мы этого или нет, мы должны признать, что для организаций находиться там дорого, поэтому это и не происходит. Поскольку мы будем говорить о том, что нам нужны доступные инфраструктуры, поэтому мы попытались открыть также и площадку, о том что мы можем сделать в Армении, чтобы малый бизнес имел возможность использовать возможности современного мира, иметь более доступные финансовые средства”, - сказал министр.

На семинаре были выделены 10 из представленных проблем, которые касаются как законодательства, так и окружающей среды, а также проблем развития потенциала организаций.

Глава Армянского офиса Европейского банка реконструкции и развития Дмитрий Гвиндадзе также подчеркнул важность темы обсуждения.