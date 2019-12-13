Программа “Стабильное школьное питание” будет расширена

В рамках программы “Стабильное школьное питание” питанием обеспечиваются ученики начальных классов всех областей Армении, кроме Еревана.

Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Аревик Анапиосян сообщила, что программа “Стабильное школьное питание” имеет два компонента: один реализуется на уровне национальной программы, другой - посредством Всемирной продовольственной программы.

“Это нацелено на обеспечение правильного питания для детей, что способствует большей концентрации во время уроков и развитию мозга. У нас есть исследование, согласно которому те дети, которые получают правильное питание, показывают лучшие образовательные результаты, чем другие дети”, - сказала замминистра.

Министерство преследует цель полностью перейти к национальной программе. Это означает, что государство будет оплачивать питание детей от первого до третьего класса во всех областях Армении. Этот процесс предполагает также и ремонт школьных столовых, оснащение соответствующим оборудованием, переподготовку поваров. Будет разработана программа по реализации подобных работ и в Ереване. Дальнейшие цели заключаются в том, чтобы рядом со школами были маленькие сады, урожай которых можно было бы использовать для обеспечения школьного питания. В настоящее время ведутся обсуждения с партнерами из ООН.