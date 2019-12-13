В 2019 году в Армении было основано 18 дошкольных учреждений

Министерством образования, науки, культуры и спорта РА в рамках программы Всемирного банка “Улучшение образования” в областях Армении было основано 18 дошкольных учреждений.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства образования и науки Армении Анжела Кждрян. Благодаря м учреждений дети бывают более подготовленными к школьному образованию. В Ширакской области было основано 4 дошкольных учреждения, в Гегаркуникской области - 5, в Армавирской, Котайкской и Сюникской областях - по 2, в Лорийской, Тавушской и Вайоц Дзорской областях - по одному дошкольному учреждению.

В Гегаркуникской области основаны школы N1 Золакара, N2 Золакара, средняя школы N8 в Гаваре, в Норашен, N 2 в Мартуни. В Ширакской области основаны средние школы в Цохамарге, Ахурике, Красаре, в Гюмри N 45, в Котайкской области - средняя школа Карениса и школа N 7 Раздана.

В Сюникской области основаны средняя школа в Ахлатяне и основная школа в Ишханасаре, а также средняя школа Агнджадзора в Вайоц Дзорской области, сновная школа Лусадзора в Тавушской области, средняя школа Нор Кесарии и Догса в Армавирской области и основная школа № 2 в Спитаке”.