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В британский парламент избрано рекордное число женщин

В британский парламент избрано рекордное число женщин

Рекордно большое число женщин добились избрания в парламент Великобритании, свидетельствуют результаты состоявшихся накануне выборов.

Согласно имеющимся в настоящий момент данным, опубликованным в британских СМИ, в Палату общин вошли 220 женщин. До этого рекордный показатель - 208 женщин - был установлен по итогам выборов в 2017 году.

В этом году в выборах также принимало рекордное количество кандидатов-женщин. В общей сложности за места в нижней палате парламента боролись более 1,1 тыс. женщин,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В четверг в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Согласно последним данным, консерваторы получают 364 места в 650-местной нижней палате, лейбористы - 203, шотландская национальная партия - 48 мест, либеральные демократы - 11.

 

 




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