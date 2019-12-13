Политика Турции продолжает представлять угрозу для армянского народа и Армении: премьер-министр РА

Принятие резолюции Сенатом США выводит процесс международного признания Геноцида армян на новый уровень. Премьер-министр обратился к этому в ходе совещания по бюджетным ассигнованиям Министерству обороны на 2020 год. “Хочу от имени армянского народа выразить слова признательности всем членам Сената США и членам Палаты представителей. В конце октября Палата представителей также приняла резолюцию о признании Геноцида армян. Хочу выразить слова признательности и армянам Соединенных Штатов, всем тем организациям, частным лицам, которые внесли вклад в дело принятия этого важного и исторического решения” – как передает «Арменпресс», сказал Пашинян. Он поздравил армянский народ с этой исторической победой истины, которая открывает новую страницу международного признания Геноцида армян и этот процесс поднимает на новой уровень.