Главным гарантом безопасности Армении и Арцаха является армянская армия: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным то обстоятельство, что за последние 1.5 года в армянских вооруженных силах произошли огромные изменения. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в ходе совещания по бюджетным ассигнованиям Министерства обороны на 2020 год.

“Хочу четко отметить, что безопасность - многокомпонентный фактор. Здесь есть и экономический, и политический, и психологический, и дипломатический компонент, но, тем не менее, мы признаем, что главным гарантом безопасности Армении и Арцаха являются Вооруженные силы, армянская армия, и в этом плане я считаю важным, что в течение последних 1.5 лет в армии происходят четкие изменения.

Несмотря на ряд политических спекуляций, за этот период было приобретено беспрецедентное за последние годы вооружение. И я хочу подчеркнуть, что это вооружение нам необходимо не для войны, а для мира, потому что, к сожалению, агрессивную политик, которую в регионе ведут ряд стран, Армения должна уравновешивать своей сдерживающей, и мы ведем именно такую политику в сфере обороны, в сфере развития Вооруженных сил”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что приобретение вооружений является лишь частью политики правительства в этой сфере. Я считаю очень важным, что сделаны серьезнейшие шаги для улучшения условий службы служащих Вооруженных сил, увеличения социальных гарантий и повышения эффективности, и в этом направлении также мы продолжим нашу работу. Конечно, в этом контексте есть много обсуждений, публикаций, критики. Я бы разделил их на две части. Во-первых, любой процесс реформ всегда вызывает определенный дискомфорт, и даже противодействие, и это естественная часть. Но есть и вторая часть, мы должны быть внимательны ко всем критикам, чтобы те реформы и изменения, которые мы осуществляем, по своему содержанию, качеству исполнения и по результату на 100% соответствовали нашим намерениям, нашим желаниям и конечным целям”, - заключил премьер-министр РА.