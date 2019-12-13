Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС как единое целое к 31 января 2020 года

Соединенное Королевство в срок покинет Евросоюз как единое целое, осуществив Brexit к 31 января 2020 года. Об этом заявил в пятницу утром, выступая перед избирателями в Лондоне, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо "но", "если" или "может быть". Соединенное Королевство как единое целое покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой", - сказал Джонсон, выступление которого транслировал в прямом эфире телеканал Sky News,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава правительства также отметил, что результаты состоявшихся в стране 12 декабря выборов означают, что угрозы осуществления повторного референдума по Brexit больше нет.