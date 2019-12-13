Пашинян от имени всего армянства выразил слова благодарности членам Сената и Палаты представителей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян от имени всего армянского народа выразил благодарность членам Сената и Палаты представителей США за принятие резолюций о признании и осуждении Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр обратился к этому в ходе совещания по бюджетным ассигнованиям Министерству обороны в 2020 году.

“Вчера произошло очень важное и историческое событие. Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно признал Геноцид армян, принял резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян, и я хочу от имени армянского народа выразить слова признательности всем членам Сената США и членам Палаты представителей. В конце октября Палата представителей также приняла резолюцию о признании Геноцида армян. Хочу выразить слова признательности и армянам Соединенных Штатов, всем тем организациям, частным лицам, которые внесли вклад в дело принятия этого важного и исторического решения, и поздравить армянский народ с этой исторической победой истины, которая открывает новую страницу международного признания Геноцида армян и этот процесс поднимает на новой уровень, - сказал Пашинян

Премьер-министр отметил, что Республика Армения неоднократно подчеркивала, что международное признание Геноцида армян важно не только в плане констатации исторической правды, но и в качестве важной составляющей глобального движения по предотвращению геноцидов.