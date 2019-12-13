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ЕС не признал меморандум Турции и Ливии по морским зонам

ЕС не признал меморандум Турции и Ливии по морским зонам

Меморандум Турции и Ливии о делимитации морских зон в Средиземном море нарушает суверенные права третьих государств и не может иметь для них правовых последствий, говорится в одобренном в пятницу заявлении саммита ЕС.

"Меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией о делимитации морских юрисдикций в Средиземном море нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и не может иметь никаких правовых последствий для третьих государств", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В нем отмечается, что "Евросовет недвусмысленно подтверждает свою солидарность с Грецией и Кипром в отношении этих действий Турции".

 




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