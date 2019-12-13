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В Министерстве здравоохранения Армении заключен грантовый договор

В Министерстве здравоохранения Армении заключен грантовый договор

В Министерстве здравоохранения Армении состоялась церемония подписания грантового договора "О приобретении автомобиля мобильной клиники для улучшения состояния онкологического, репродуктивного и психического здоровья в общинах”. Договор был подписан  чрезвычайным и полномочным послом Японии в Армении Джун Ямада и директором медицинской клиники “Мепл Лифс” Юрием Авагяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Цель программы - оказание медицинской помощи посредством передвижной клиники в 21 сельской общине Армении, в частности: в Армавирской, Араратской, Гегаркуникской, Котайкской и Ширакской областях. Команда врачей будет оказывать образовательную и методическую помощь медицинскому персоналу первичной медпомощи амбулаторий и добровольцам общинного здоровья, тем самым повышая возможности медицинского персонала в целевых клиниках.

В случае необходимости, пациенты будут приглашаться в Ереванскую клинику “Мепл Лифс” для получения консультации с психотерапевтами.

Заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян приветствовала гостей и отметила, что посольство Японии на протяжении многих лет сотрудничало и содействовало министерству и поздравило с заключением грантового договора.




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