19 декабря состоится внеочередное заседание Национального собрания РА

Национальное собрание Армении 19 декабря в 11:00 созовет внеочередное заседание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

“19 декабря, в 11.00 часов, по решению председателя Национального собрания А. Мирзояна, согласно ст. 100 Конституции РА и ст. 41 Конституционного закона РА “Регламент НС”, по инициативе депутатов НС созывается внеочередное заседание Национального собрания по следующей повестке дня.

Пакет проектов законов РА О внесении дополнений и изменений в Закон РА “О местном референдуме” и О внесении дополнений в Закон РА “О местном самоуправлении” (второе чтение)”, - говорится в сообщении НС.