Полиция обыскивает особняк экс-президента ФФА

Спецназ Полиции РА вместе и сотрудники 6-го управления проводят обыск в особняке бывшего президента Федерации футбола Армении, бывшего депутата Рубена Айрапетяна и в некоторых строениях, связанных с его именем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“В рамках возбужденного уголовного дела проводится обыск в особняке Рубена Айрапетяна и в нескольких строениях, связанных с его именем”, - сказали в полиции.

11 декабря в управление по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью поступило сообщение о том, что в компаниях, принадлежащих бывшему президенту Федерации футбола Армении Рубену Айрапетяну, возможны случаи злоупотреблений.