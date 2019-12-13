Католикос Всех Армян приветствовал резолюцию Сената США по Геноциду армян

Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, приветствовал принятие 12 декабря Сенатом США резолюции о Геноциде армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.

“С удовлетворением узнали об этом решительном шаге Сената США, который является важнейшим этапом в борьбе за восстановление исторической справедливости в отношении нашего народа, против которого был совершен геноцид.

Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина Мы выражаем нашу Патриаршую благодарность членам Сената и сенаторам, авторам резолюции, которые приняли свою справедливую позицию во благо армянского народа и в интересах преодоления тяжелых последствий Геноцида армян, открыв новую историческую страницу наших требований.

Мы приветствуем также и патриотическую работу всех наших национальных учреждений и преданных людей в направлении международного признания и осуждения Геноцида армян и поощряем их это ответственное обязательство.

Возносим Нашу молитву, чтобы Господь хранил в мире все человечество, оградил его от подобных Геноциду армян трагедий и бедствий во имя мирного и единодушного будущего всех народов”, - отметил Верховный Патриарх.