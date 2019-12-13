Заседание НС началось с аплодисментов в адрес Сената США за принятие резолюции о Геноциде армян

Депутаты Национального собрания РА в начале внеочередного заседания стоя аплодисментами выразили благодарность Сенату США, Палате представителей, Офису “Ай Дата” в Америке, Армянской ассамблее Америки и всем тем, кто содействовал принятию в Сенате и в Палате представителей резолюций о признании и осуждении Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», в начале заседания 13 декабря спикер парламента Арарат Мирзоян от имени трех парламентских фракций выразил слова благодарности.

“Вчера в Сенате США историческим голосованием Соединенные Штаты признали и осудили истребление 1,5 млн армян в Османской империи, одно из самых ужасных событий 20-го века, преступление против всего человечества. От имени всех Вас, от имени трех фракций, я хочу поблагодарить коллег из Сената США, а также Палаты представителей Конгресса за единогласное принятие резолюций № 150 и 296 и признать, что этим важным голосованием Соединенные Штаты присоединились ко всемирному движению, направленному на предотвращение геноцидов. В этой связи хочу выразить особую благодарность сенаторам Менендесу и Крузу, а также и конгрессмену Шиффу и всем другим друзьям армянской национальности за инициативу и защиту этих резолюций в обеих палатах Конгресса. Хочу также выразить слова благодарности и Офису “Ай Дата” в Америке и всем друзьям Армянской ассамблеи Америки, которые долгие годы не жалели усилий для достижения этой важной цели”, - сказал Мирзоян.

12 декабря Сенат США единогласно принял резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян. Принятие резолюции № 150 сенаторов Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси) и Теда Круза (республиканец, от штата Техас) последовало за принятием резолюции № 296 Палаты представителей. Она была принята в октябре 405 голосами “за”, 11 “против”.