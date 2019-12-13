В Ширакской области нет закрытых автодорог

В Ширакской области нет закрытых и труднопроходимых автодорог.

Об этом «Арменпресс» сообщили в областной администрации Ширака. Компании, осуществляющие обслуживание автодорог области, выполняют работы по очистке.

“Компании, обслуживающие автодороги Ширакской области, проводят работы по обработке дорог сольно-песчаной смесью. В области нет закрытых и труднопроходимых автодорог”, - отметил начальник отдела транспорта и дорожного строительства управления мэрии Хачатур Хндзрцян, тем не менее, посоветовав водителям ездить на автомобилях, снабженных зимними шинами.

Арменуи Мхоян