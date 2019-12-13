Саммит ЕС не согласовал отказ сообщества от атомной энергетики

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали общеевропейский отказ от атомной энергетики. Об этом говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита.

"Европейский совет признает право стран Евросоюза самостоятельно определять перечень видов энергии, которые они намерены использовать, и применять наиболее подходящие технологии. Отдельные страны ЕС (в частности, Франция и Болгария - прим. ТАСС) указали на свое намерение продолжать использовать атомную энергетику в этом перечне", - отмечается в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В заявлении также подчеркивается право каждой страны Евросоюза "принимать меры, необходимые для обеспечения собственной энергобезопасности".