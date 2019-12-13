Лидер британских лейбористов объявил, что не будет возглавлять партию на следующих выборах

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о том, что не будет возглавлять партию на следующих выборах. Об этом он сказал в пятницу на фоне продолжающегося подсчета голосов после состоявшихся 12 декабря досрочных парламентских выборов. На данный момент лейбористы терпят разгромное поражение от правящей Консервативной партии.

"Я не буду возглавить партию на будущих всеобщих выборах", - сказал Корбин. При этом политик не объявил о своей немедленной отставке. "Я обсужу [положение дел] со своей партией, чтобы гарантировать, что будет запущен процесс размышлений по поводу этого результата и политики, которую партия возьмет на вооружение, двигаясь вперед. И я буду возглавлять партию в это время", - сообщил Корбин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это, конечно, очень разочаровывающая ночь для Лейбористской партии", - добавил он, назвав в качестве причины такого результата Brexit, "который столь сильно разделил страну".

Корбин гарантировал себе переизбрание в парламент. По итогам состоявшихся 12 декабря досрочных парламентских выборов Корбин заручился поддержкой более 34,6 тыс. избирателей, что сделало его победителем в лондонском округе Северный Ислингтон.

Согласно предварительным результатам волеизъявления, лейбористы должны получить 191 мандат, что на 71 меньше, чем два года назад. Будучи подтвержденным, этот результат станет наихудшим для партии с 1935 года. Убедительная победа прогнозируется для правящих консерваторов - 368 место из 650.