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Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Бенур Пашаян

Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Бенур Пашаян

На 60-м году жизни скончался двукратный чемпион мира борец Бенур Пашаян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация борьбы Армении.

Бенур Пашаян завершил карьеру в 1985 году, в 1986-89 годах был тренером сборной Армении.




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