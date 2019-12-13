Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Бенур Пашаян
На 60-м году жизни скончался двукратный чемпион мира борец Бенур Пашаян.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация борьбы Армении.
Бенур Пашаян завершил карьеру в 1985 году, в 1986-89 годах был тренером сборной Армении.
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