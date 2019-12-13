Результат лоббистских и дипломатических усилий: политолог о признании Сенатом Геноцида армян

Принятие Сенатом США резолюции, признающей и осуждающей Геноцид армян, стало результатом лоббистских и дипломатических усилий, осуществляемых на протяжении многих лет. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал политолог Нарек Минасян.

“Это важный этап в долгосрочном процессе признания Геноцида армян со стороны США. В то же время важно и то обстоятельство, что правильно был сделан расчет этого процесса признания. Была использована напряженность между США и Турцией. Этот процесс был стимулирован в нужный момент, в нужное время. Примечательно и то, что принятие Сенатом резолюции о признании Геноцида армян важно и с точки зрения влияния на внутреннюю повестку США”, - отметил политолог.

По словам Нарека Минасяна, США, по сути, вступили в предвыборный период, партии выдвигают своих кандидатов, обсуждаются их повестки. Учитывая все это, можно однозначно утверждать, что принятие резолюций, признающих геноцид, будет способствовать активизации данной темы и в рамках внутриполитической борьбы. То есть кандидаты в президенты США начнут уделять больше внимания данной теме, пытаясь занять четкую позицию. Это важно, поскольку президент США ответственен за внешнюю политику данной страны.

“После принятия Сенатом резолюции о признании Геноцида армян, по сути, можно сказать, что процесс в Конгрессе завершается. Это не предполагает, что резолюция должна быть направлена на утверждение президенту США, такая процедура предусмотрена в зависимости от категории резолюции. Принятие резолюции имеет довольно важное значение, учитывая и то обстоятельство, что на уровне Сената в прошлом подобная резолюция не принималась. Следует также подчеркнуть, что резолюция была принята единогласно. Это подтверждает позицию политических кругов США относительно Геноцида армян”, - сказал Нарек Минасян.

В ответ на вопрос, политолог отметил, что это напрямую отразится на турецко-американских отношениях. Этот процесс, по сути, является частичным выражением напряженности между двумя странами. Ожидается, что и Турция, в свою очередь, предпримет резкие шаги.

“Существующие в турецко-американских отношениях вопросы не урегулированы, и, пожалуй, в этом причина того, что процесс блокирования принятия резолюции не был продолжен. Если было бы твердое решение о блокировке, то, однозначно, что у Белого дома достаточно инструментов для воздействия. Неиспользование этого инструментария свидетельствует о том, что противоречия в отношениях между США и Турцией сохраняются”, - добавил политолог.

Нарек Минасян подчеркнул, что принятие Сенатом резолюции о Геноциде армян является ответом США Турции, связанным с целым пакетом проблем: действия Турции в Сирии, потепление отношений с Россией, поведение в отношении союзников и т. д.

Сенат США единогласно принял резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян. Принятие резолюции № 150 сенаторов Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси) и Теда Круза (республиканец, от штата Техас) последовало за принятием резолюции № 296 Палаты представителей. Она была принята в октябре 405 голосами “за”, 11 “против”. Внесение резолюции в повестку Сената трижды блокировалось правом вето сенаторов. Кевин Крамер, Дэвид Пердью, Линси Грэм не позволяли включение резолюции в повестку Сената. 12 декабря Сенат США с четким определением впервые признал и осудил величайшее преступление, совершенное против человечества в начале 20-го века.