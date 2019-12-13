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Джонсон заявил, что Консервативная партия получила мандат на осуществление Brexit

Джонсон заявил, что Консервативная партия получила мандат на осуществление Brexit

Британская Консервативная партия получила от населения мандат на осуществление Brexit. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, выступая в пятницу во время подсчета голосов после состоявшихся 12 декабря досрочных парламентских выборов. По итогам окончательной обработки данных с почти 70% избирательных округов консерваторы уверенно лидируют.

"Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit", - сказал премьер. "Это исторические выборы, которые дают нам возможность воплотить в жизнь волю британского народа, изменить эту страну к лучшему, и это то, что мы начнем делать завтра. Нет, уже сегодня!" - воскликнул Джонсон.

Во время предвыборной кампании Джонсон заявил основной целью выход Великобритании из состава ЕС до 31 января 2020 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер-министр уверенно избрался в парламент, заручившись поддержкой 25 тыс. человек. В Великобритании все министры, включая премьер-министра, обязаны быть членами парламента. Поэтому в случае неизбрания в Палату общин политик теряет право входить в кабмин. Сохранила свое место в Палате общин и предыдущий премьер-министр Тереза Мэй (2016-2019). В то же время она никаких постов в правительстве не занимает.

По итогам обработки бюллетеней с 440 из 650 участков консерваторы завоевали 231 депутатский мандат (на 32 больше, чем в 2017 году), оппозиционная Лейбористская партия получила 153 места (на 43 меньше, чем два года назад).

 

 




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