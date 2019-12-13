Джонсон заявил, что Консервативная партия получила мандат на осуществление Brexit

Британская Консервативная партия получила от населения мандат на осуществление Brexit. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, выступая в пятницу во время подсчета голосов после состоявшихся 12 декабря досрочных парламентских выборов. По итогам окончательной обработки данных с почти 70% избирательных округов консерваторы уверенно лидируют.

"Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit", - сказал премьер. "Это исторические выборы, которые дают нам возможность воплотить в жизнь волю британского народа, изменить эту страну к лучшему, и это то, что мы начнем делать завтра. Нет, уже сегодня!" - воскликнул Джонсон.

Во время предвыборной кампании Джонсон заявил основной целью выход Великобритании из состава ЕС до 31 января 2020 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер-министр уверенно избрался в парламент, заручившись поддержкой 25 тыс. человек. В Великобритании все министры, включая премьер-министра, обязаны быть членами парламента. Поэтому в случае неизбрания в Палату общин политик теряет право входить в кабмин. Сохранила свое место в Палате общин и предыдущий премьер-министр Тереза Мэй (2016-2019). В то же время она никаких постов в правительстве не занимает.

По итогам обработки бюллетеней с 440 из 650 участков консерваторы завоевали 231 депутатский мандат (на 32 больше, чем в 2017 году), оппозиционная Лейбористская партия получила 153 места (на 43 меньше, чем два года назад).