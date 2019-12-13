Лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении на полгода санкций против России

Лидеры стран - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Об этом сообщил в четверг журналистам на полях саммита представитель Евросовета Баренд Лейтс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Саммит ЕС одобрил продление санкций против России", - сказал он.

решение о продлении санкций на шесть месяцев было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон кратко проинформировали остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений по урегулированию на Украине в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".

Теперь, по его словам, политическое решение должно быть формализовано.