США и КНР подпишут проект торгового соглашения в пятницу, сообщает СМИ

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил первый этап торговой сделки с Китаем.

По данным издания, Лайтхайзер и Цуй Тянькай в пятницу подпишут если не сам проект соглашения, то, по крайней мере, его основные положения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщениям СМИ, соглашение предусматривает отмену нового раунда пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также предполагается до двух раз снизить уже введенные пошлины в 360 миллиардов долларов. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.