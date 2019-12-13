“Рома” сыграла вничью с “Вольфсбергом”: в этом матче играл Мхитарян

В последнем, 6-м туре группового этапа Лиги Европы ”Рома” сыграла вничью с “Вольфсбергом”.

Как передает «Арменпресс», на 7-й минуте матча на Олимпийском стадионе в Риме Перотти вывел “Рому” вперед благодаря пенальти, однако спустя 3 минуты счет сравнл автогол Флоренца. На 19-й минуте Джеко вновь вывел “волков” вперед. Однако на 64-й минуте второго тайма “Вольфсбергу” удалось восстановить разницу в счете - 2: 2.

Генрих Мхитарян был в стартовом составе “Ромы” и отыграл весь матч без замены.

Заняв второе место в группе, “Рома” вышла в плей-офф Лиги Европы.