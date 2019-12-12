Принятие Сенатом США резолюции о Геноциде армян - это победа справедливости и правды: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посчитал принятие Сенатом США резолюции о Геноциде армян историческим событием. Как сообщает Арменпресс, он посчитал этот шаг американских законодателей в своем микроблоге в Твиттере способом почтить память 1,5 миллиона жертв первого геноцида 20-го века и большим шагом в укреплении повестки предотвращения геноцидов.

«Резолюция 150 Сената США - это победа справедливости и правды. От имени армян всего мира мы выражаем нашу благодарность за это важное решение Сената», - отметил премьер-министр Армении, используя хэштег «Никогда больше» (#NeverAgain).

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию 150, в которой признается и осуждается Геноцид армян. Принятие Резолюции 150, представленной сенаторами Робертом Менендесом (демократ, Нью-Джерси) и Тедом Крузом (республиканец, Техас) последовало за принятием Резолюции 296 Палаты представителей. Она была принята в октябре с 405 голосами за, 11 против.