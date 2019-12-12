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Мнацаканян назвал принятие Сенатом США резолюции решающим шагом на пути к справедливости

Мнацаканян назвал принятие Сенатом США резолюции решающим шагом на пути к справедливости

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал принятие Сенатом США резолюции решающим шагом на пути к справедливости, правде и признанию Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян отметил:

"Сенат США единогласно принял резолюцию 150, в которой признается и осуждается Геноцид армян. Это решение является решающим шагом на пути к справедливости, правде и признанию Геноцида армян, это дань памяти жертвам и их достоинству. Мы благодарим сенаторов Роберта Менендеса, Тедa Крузa и всех членов Сената США".




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