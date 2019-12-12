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Сенат США единогласно принял резолюцию о признании Геноцид армян

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании Геноцид армян

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию 150, в которой признается и осуждается Геноцид армян. Как сообщает Арменпресс, принятие Резолюции 150, представленной сенаторами Робертом Менендесом (демократ, Нью-Джерси) и Тедом Крузом (республиканец, Техас) последовало за принятием Резолюции 296 Палаты представителей. Она была принята в октябре с 405 голосами за, 11 против.

12 декабря Сенат США впервые с четкой позицией признал и осудил величайшее преступление против человечества начала 20-го века.




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