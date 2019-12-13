Газета “Айастани Анрапетутюн”: В турецкой в сущности ничего не изменилось

Сотрудник миссии Турции в ООН, присутствовавший на конференции, посвященной предотвращению и образованию геноцидов, организованной миссией Армении в офисе ООН в Нью-Йорке, попросил голоса и заявил, что “что последние годы Первой мировой войны были сложным периодом для Османской империи, в ходе которого пострадали все граждане империи”.

В ответ на его слова глава Международной ассоциации ученых по изучению геноцида Генри Терьель подчеркнул, что сегодня, учитывая все исследования, бессмысленно даже обсуждение отрицания Геноцида армян. Доводы, неоднократно приводимые вами, давно опровергнуты, так что я бы призвал вас немного поработать, чтобы сказанное вами имело бы содержание ...", - добавил Генри Терьель.

Группа радикальных националистов из Союза адвокатов Стамбула в ноябре 2019 года в своем бюллетене опубликовала статью, угрожая еще раз “депортировать” всех армян из Турции. Автор статьи Мустафа Чалик пишет, что “депортация будет самым мягким действием, направленным против армян”. Поскольку правительство Турции отрицает Геноцид армян, автор называет его “депортацией”.… В статье Геноцид армян упоминается как “победа”, а память о главных злодеях Геноцида армян – благословенной …

Это сигнал для всех нас, что ничего не изменилось в турецкой сущности, и мы должны продолжать наши стабильные отношения по направлениям и ЕАЭС и ЕС, нашу взаимодополняющую внешнюю политику и с ОДКБ и НАТО”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.