Троекратный чемпион всемирных олимпиад и победитель командного первенства мира Габриэл Саргсян редко засвечивается в индивидуальных соревнованиях. Именно поэтому он редко выигрывал в официальных личных турнирах. Зато каждая победа становится особенно запоминающейся и яркой.

Недавний успех в чемпионате Европы по быстрым шахматам только подтвердил эту закономерность. Именно об этом мы и побеседовали с 36-летним столичным гроссмейстером.