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Газета "Республика Армения": Габриэл САРГСЯН: "Я ПРЕДПОЧИТАЮ КЛАССИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ"

Газета "Республика Армения": Габриэл САРГСЯН: "Я ПРЕДПОЧИТАЮ КЛАССИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ"

Троекратный чемпион всемирных олимпиад и победитель командного первенства мира Габриэл Саргсян редко засвечивается в индивидуальных соревнованиях. Именно поэтому он редко выигрывал в официальных личных турнирах. Зато каждая победа становится особенно запоминающейся и яркой.

Недавний успех в чемпионате Европы по быстрым шахматам только подтвердил эту закономерность. Именно об этом мы и побеседовали с 36-летним столичным гроссмейстером.

  • Трудно ли далась победа участнику с наивысшим рейтингом?
  • - На самом деле было сложновато, поскольку это был достаточно трудный турнир. Конечно, будучи первым по рейтингу, я рассчитывал на удачное выступление, но в то же время осознавал, что невозможно предсказать исход турнира с таким большим количеством участников, а их было 451.
  • - Тем более, что рапид никогда не считался вашим коньком.
  • - Вы правы – прежде я никогда не добивался такого успеха. Разве что в 2012 году стал серебряным призером чемпионата Европы по блицу. Да и к этому первенству особо не готовился – оно было для меня очередным плановым соревнованием.
  • Интервью полностью читайте в газете "Республика Армения" 13 декабря.



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