Газета "Республика Армения": Габриэл САРГСЯН: "Я ПРЕДПОЧИТАЮ КЛАССИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ"
18:29, 12 Декабрь, 2019
Троекратный чемпион всемирных олимпиад и победитель командного первенства мира Габриэл Саргсян редко засвечивается в индивидуальных соревнованиях. Именно поэтому он редко выигрывал в официальных личных турнирах. Зато каждая победа становится особенно запоминающейся и яркой.
Недавний успех в чемпионате Европы по быстрым шахматам только подтвердил эту закономерность. Именно об этом мы и побеседовали с 36-летним столичным гроссмейстером.
- Трудно ли далась победа участнику с наивысшим рейтингом?
- - На самом деле было сложновато, поскольку это был достаточно трудный турнир. Конечно, будучи первым по рейтингу, я рассчитывал на удачное выступление, но в то же время осознавал, что невозможно предсказать исход турнира с таким большим количеством участников, а их было 451.
- - Тем более, что рапид никогда не считался вашим коньком.
- - Вы правы – прежде я никогда не добивался такого успеха. Разве что в 2012 году стал серебряным призером чемпионата Европы по блицу. Да и к этому первенству особо не готовился – оно было для меня очередным плановым соревнованием.
- Интервью полностью читайте в газете "Республика Армения" 13 декабря.