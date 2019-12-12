Парламент ратифицировал соглашения о кредите на 131,5 млн евро

Национальное Собрание Республики Армения ратифицировало кредитные соглашения с Азиатским банком развития, Банком реконструкции кредитов и Международным банком реконструкции и развития на сумму 131,5 млн евро. Как сообщает Арменпресс, за ратификацию 4 кредитных соглашений проголосовали только члены фракции НС «Мой шаг».

Азиатский банк развития предоставит Армении бюджетный кредит в размере 36 506 000 евро в рамках соглашения “Вторая программа общественной эффективности и финансовых рынков”, подписанного 14 ноября 2019 года. Основной целью проекта является укрепление финансовой устойчивости Армении, а также развитие финансовых рынков и рынков капитала.

Согласно другому соглашению, Азиатский банк развития предоставит Армении кредит в размере 9,1 млн евро.

«Между Арменией и Азиатским банком развития 18 ноября 2019 года подписана “Программа развития человеческого потенциала”, которая предусматривает предоставление бюджетного кредита в размере 9,1 млн евро. Проект включает в себя расширение правовых рамок дошкольного и высшего образования и науки, улучшение доступа к медицинским услугам, дошкольным учреждениям. Срок погашения кредита составляет 15 лет, а льготный период составляет около 3 лет», - сказал заместитель министра финансов Армен Айрапетян.

Банк KfW предоставит Армении кредит на охрану окружающей среды.

«11 ноября 2019 года между Арменией и KfW подписано кредитное соглашение “Кредит на основе политики - Охрана окружающей среды - BMZ 3010 00 579, кредит N 29426”, в рамках которого будет предоставлена бюджетная поддержка в размере 40 миллионов евро. Кредит в основном будет направлен на реализацию целенаправленной политики в области охраны окружающей среды. Срок погашения кредита составляет 15 лет, из которых 5 лет льготные», - сказал Арам Айрапетян.

Республика Армения также получит кредит в размере 45,8 млн евро от Международного банка реконструкции и развития.

«Кредит в размере 45,8 млн евро будет предоставлен в соответствии с кредитным соглашением о фискальной политике, политике развития экономики и управления государственным сектором, подписанным между Международным банком реконструкции и развития и Арменией. Основными целями проекта являются усиление конкуренции, регулирование торговли и качества, продвижение деятельности в сфере правосудия и государственной службы, повышение соблюдения налогового законодательства и эффективности капитальных затрат. Срок погашения кредита составляет 25,5 лет с льготным периодом в 14,5 лет», - сказал Айрапетян.