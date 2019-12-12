Объемы реализации Ереванской шоколадной фабрики за январь-ноябрь текущего года выросли на 37% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Однако самым активно растущим показателем компании стал экспорт, объемы которого увеличились за отчетный период на 141%.

Высококачественный брендовый шоколад с маркировкой "Сделано в Армении" экспортируется сегодня на рынки ЕАЭС, Украины, Франции, США, Израиля, Эстонии, Китая и других стран. Эти цифры на днях представил министру экономики Тиграну Хачатряну основатель Ереванской шоколадной компании Сос Саакян, добавив, что два вида продукции компании – "Марк Севуни" и "Сонуар" - позиционируются в сфере производства и реализации высококачественного брендового шоколада. Глава Минэкономики посетил шоколадную фабрику для того, чтобы ознакомиться с новыми программами компании и производственным процессом.

Подробнее в газете "Республика Армения" 13 декабря.