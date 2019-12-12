В рамках официального закрытия программы "Брест - культурная столица СНГ-2019" состоялась церемония награждения международной премией "Содружество дебютов", которая является признанием заслуг молодых специалистов СНГ перед обществом. Премия ежегодно присуждается победителям конкурса, проводимого в государствах-участниках СНГ, за лучшие произведения, работу или достижения в самых разных областях.

В этом году эту престижную награду от Армении получила известная, талантливая скрипачка Диана Адамян. Поскольку на данный момент Диана живет в Германии (учится в Мюнхенской высшей школе музыки и театра, в классе известного педагога, скрипачки Анны Чумаченко), награду за нее получил Ара Хзмалян.

Нам удалось поговорить с Дианой, которая отметила, что очень рада этой награде и признанию своих достижений: "Конечно же мне очень приятно, и я рада, что жюри оценило мой многолетний труд. Эта победа, как и все прежние, очень важна для меня".

Подробнее об итогах реализации проектов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) и Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС) в 2019 году и о планах на будущий год читайте в газете "Республика Армения" 13 декабря.