НС единогласно ратифицировало Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговой области

Национальное Собрание Армении единогласно ратифицировало Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговой области (с изменениями протокола от 2010 года). Как сообщает Арменпресс, на внеочередном заседании НС 12 декабря вопрос представил заместитель министра финансов Армении Арман Погосян.

«Документ был подписан 25 января 1988 года в Страсбурге. Конвенция была разработана Организацией экономического сотрудничества и Советом Европы. В 2010 году он был изменен соответствующим протоколом. Конвенцию подписали более 100 стран», - сказал замминистра.

По словам Армана Погосяна, основной целью конвенции является создание благоприятных условий для международного сотрудничества. Стороны оказывают друг другу административную поддержку в вопросах налогообложения, включая обмен информацией, помощь в конфискации и др. Административная помощь предоставляется независимо от того, является ли лицо резидентом или гражданином этой страны или какого-либо другого государства.

Конвенция охватывает практически все формы налогового сотрудничества: оценку налоговых обязательств, сбор налогов, механизмы уклонения от уплаты налогов, обмен информацией и так далее.

Вопрос о ратификации конвенции был единогласно принят 106 голосами.