Зеленский обозначил пять условий успешного развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "формула будущего" страны состоит из пяти условий, главное из которых - достижение мира в стране.

"Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", - написал Зеленский в колонке для спецвыпуска журнала "Новое время".

На второе место Зеленский поставил "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех", к чему причислил "победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности".

Третьим условием он назвал привлечение инвестиций, для чего понадобится "убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса", четвертым - качественно иную инфраструктуру, в том числе дороги. "Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха на Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная", - считает президент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пятым элементом Зеленский считает народовластие в стране, причем "не декларативное, а реальное".

Украинский президент признал, что страна не может претендовать на глобальное лидерство ни территориально, ни с точки зрения военной мощи, а также в добыче полезных ископаемых, в технологиях или промышленном потенциале. В то же время, считает Зеленский, Украина может стать "самой динамично развивающейся страной мира".

Ранее Зеленский уже заявлял, что считает достижение мира в Донбассе главной целью на посту главы государства.