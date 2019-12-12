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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-12-19

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-12-19

ЕРЕВАН, 12 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 декабря, курс доллара США сократился на 0.31 драмa и составил 477.71 драм. Курс евро вырос на 1.76 драмa и составил 531.55 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.56 драм. Курс британского фунта вырос на 1.94 драмa и составил 629.96 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 13.82 драмa и составила 22528.19 драм. Цена серебра сократилась на 0.39 драмa и составила 255.88 драм. Цена платины выросла на 113.72 драмa и составила 14222.19 драм.




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