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Азиатские индексы - 12-12-19

Азиатские индексы - 12-12-19

ТОКИО, 12 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.14% и составил 23424.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.12% и составил 1712.83 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.30% и составил 2915.70 пункта, а HANG SENG вырос на 1.31% и составил 26994.14 пункта.




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