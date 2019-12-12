В Минске состоялась рабочая встреча председателей Следственных комитетов Армении и Беларуси

В Минске состоялась рабочая встреча председателей Следственных комитетов Республики Армения и Республики Беларусь. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, в ходе встречи председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность тесного сотрудничества между двумя ведомствами.

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич Иван Носкевич тепло приветствовал сотрудников Следственного комитета Армении, отметив, что в современных условиях преступность все чаще выходит за пределы государственных границ и требует принятия адекватных и согласованных ответных мер.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, и достигли ряда договоренностей.

Стороны условились поддерживать рабочие контакты с целью оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, а также подтверждена готовность продолжать обмен положительным опытом организации расследования уголовных дел.